Гражданин США подозревается в нападении на дипломата в Мексике

Гвадалахара, 9 января. Подозреваемый в нападении на сотрудника консульства Соединенных Штатов в мексиканской Гвадалахаре имеет американское гражданство.

Сообщается, что Министерство иностранных дел и генеральная прокуратура Мексики сделали совместное заявление, в котором говорится, что подозреваемый является гражданином США.

Отмечается, что американец будет возвращен на родину, где будет установлен его правовой статус.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство и генпрокуратура Мексики выразили глубокую обеспокоенность в связи со случившимся.

Напомним, что неизвестный преступник выстрелил в сотрудника консульства США в городе Гвадалахара в Мексике. В настоящее время раненый дипломат находится в стабильном состоянии.

Правоохранительным органам удалось задержать стрелявшего.