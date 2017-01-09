Офтальмологи предупредили, что смартфоны уничтожают зрение детей

Сеул, 9 января. Корейские офтальмологи утверждают, что увлечение смартфонами и планшетами оказывает губительное воздействие на зрение детей и подростков.

Исследователи выяснили, что благодаря частому использованию мобильных телефонов, дети и подростки рискуют получить синдром «сухого глаза». Во время этого заболевания происходит дефицит слезной жидкости, из-за чего глаза раздражаются, краснеют и опухают.

Диагностике были подвергнуты 916 корейских детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Сообщается, что результаты проведенного исследования показали, что 6,6% детей имеют симптомы «сухого глаза».

Оказалось, что 97% ежедневно использовали мобильные телефоны в течении 3,2 часов. При этом, 55% детей, у которых специалисты не выявили заболеваний органов зрения, пользовались гаджетами около 37 минут в день.