Глава Венесуэлы повысил минимальную зарплату жителей страны

Каракас, 9 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о повышении минимальной зарплаты в стране.

По его словам, размер выплаты будет повышен на 50 процентов.

Во время своей еженедельной программы «В контакте с Мадуро», венесуэльский глава сообщил, что с января пенсии и минимальные зарплаты составят 40 638 боливаров.

Он отметил, что с учетом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров.

По словам лидера Венесуэлы, в сравнении с январем прошлого года размер минимальной оплаты труда вырос в стране на 536%.