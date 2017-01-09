Число жертв «Боярышника» в Иркутске выросло до 78

Иркутск, 9 января. Пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области сообщила, что число жертв отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» увеличилось до 78 человек.

Согласно имеющимся данным, еще два человека скончались в больницах из-за отравления метанолом за новогодние праздники.

Отмечается, что еще три человека в настоящее время остаются на лечении в стационарах.

Также подчеркивается, что за новогодние праздник не было зафиксировано новых случаев отравления в Иркутской области.

Напомним, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря прошлого года. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной отравления стало употребление метилового спирта.