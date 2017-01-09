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Столкновение грузовика и автобуса на Гаити унесло жизни 20 человек
Происшествия

Столкновение грузовика и автобуса на Гаити унесло жизни 20 человек

Сегодня 5:10
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Столкновение грузовика и автобуса на Гаити унесло жизни 20 человек

Порт-о-Пренс, 9 января. Минимум 20 человек погибли на Гаити в результате столкновения грузовика и автобуса.

Сообщается, что столкновение грузовика и переполненного автобуса унесло жизни двух десятков человек. Кроме того, десятки пассажиров были тяжело ранены. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские пункты.

Согласно информации местных СМИ, авария произошла в горном селении Монте-Лакрет в северном департаменте Артибонит.

Добавим, что с начала текущего года это дорожно-транспортное происшествие стало первым на Гаити. В целом, в стране на чрезвычайно низком уровне находится развитие системы общественного транспорта, из-за чего жителям часто приходится передвигаться на аварийных транспортных средствах.

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Ирина Лошкарева
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