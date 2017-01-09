Сирия новости 9 января 2017 7.00: ИГ оставил густонаселенный Дамаск без тепла, в Ракке террористы арестовывают бегущее население

Сирия, 9 января. ИГ* оставил густонаселенный Дамаск без тепла. В Ракке террористы арестовывают бегущее население. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» осуществили теракт в Западной Гуте, использовав заминированное транспортное средство. Так называемый «джихад-мобиль» был направлен на КПП САА, расположенный за пределами города Бейт Джинн. В результате террористической атаки, как минимум, 5 человек погибли, 15 получили ранения. Среди жертв теракта есть женщины и дети. Предполагается, что боевики таким образом пытаются мстить за успех правительственных сил на территории Восточной Гуты.

Провинция Латакия

Еще 2 населенных пункта провинции присоединились к режиму прекращения огня: Саферкия и Дейруна. Об этом, со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС, сообщают региональные информационные ресурсы. Здесь также следят за изменениями общего числа населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня. Ссылаясь на «Русский центр примирения», сообщают, что это число уже составляет 1 095.

Провинция Алеппо

Лидер террористической группировки «Лива Сукур аль-Шам» Абу Эссаль Альших заявил, что будет и дальше атаковать правительственные войска, несмотря на общенациональное соглашение о прекращении огня.

Провинция Хомс

Миллионы сирийцев остались без газа и отопления из-за того, что террористы ИГ* взорвали завод Хаян на востоке провинции. Учитывая, что в зимний период средняя температура в Сирии не поднимается выше 10 градусов по Цельсию, жителям придется искать альтернативный источник тепла, поскольку ранее завод был основным поставщиком газа.

Ответственность за этот взрыв вяла на себя террористическая группировка ИГ*, выложившая в сеть видео закладки взрывных устройств на территории завода.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ* продолжают использовать детей в качестве палачей. В сети были опубликовано видео, в котором дети различными способами казнят троих мужчин, обвиненных ИГ* в шпионаже.

Как утверждает информационный ресурс deirezzor24.net, в воскресенье, во второй половине дня, несколько иностранцев — включая арабов, десантировались на парашютах в окрестностях населенных пунктов Кабр и Джазра. Высадку десанта прикрывали четыре вертолета. Десантировавшаяся группа блокировала сообщение между селами Кабр и Джазра, атаковала один из районов, в том числе — завод воды в Whee Kabr. После выполнения задачи, десантники коалиции покинули район. Несколько террористов ИГ*, как здесь утверждают, были уничтожены, мирные жители не пострадали.

Провинция Идлиб

Сообщается о взрыве, прогремевшем вблизи административной границы города Саракеб. Этот взрыв задел автомобиль, в котором передвигались члены «оппозиционной группировки». Каким образом был осуществлен подрыв, и кто несет за него ответственность, пока не сообщается.

Провинция Ракка

Террористы ИГ* осуществляют массовые аресты жителей Ракки, пытающихся бежать из контролируемых ими районов.

Произошли бои между SDF*** и террористами ИГ* в городах Сведия-Гарби, Абу-Джеди и Аль-Хусейни, расположенных на севере провинции.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** начали массивное наступление на позиции САА и NDF****** в районе Аль-Саламия на востоке провинции. Местные информационные ресурсы обсуждают информацию о том, что террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»*** нацелились на группу городов, находящихся под контролем Сирийской Арабской армии (ССА) и Национальных сил обороны (NDF******) в районе Саламия. «Джебхат Фатх аш-Шам»*** одновременно начала штурм деревень Khunayfis, Al-Sutihayat и Al-Ramliyeh; эта атака привела к серии интенсивных столкновений, которые все еще продолжаются.

Ирак

В морге города Аль-Садр, расположенном к востоку от Багдада, взорвался труп террориста ИГ*. Жертв нет.

Возле игровой площадки в районе Аль-Мадаин, к юго-востоку от Багдада, сработало СВУ. В результате взрыва один человек погиб, четверо ранены.

Иракским войскам удалось уничтожить 4 заминированных транспортных средства ИГ*, а также 10 террористов, пытавшихся осуществить террористическую атаку в районе площади аль-Хабла, к северу от Мосула.

Десятки жителей Багдада собрались на площади Тахрир с требованием принять меры в связи с низким уровнем безопасности в столице. За последнюю неделю в Багдаде погибло около 150 человек, более 100 были ранены. Число протестующих к ночи выросло, устанавливаются палатки.