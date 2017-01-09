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Трамп может отменить секретное соглашение Обамы о приеме беженцев из Австралии
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    Трамп может отменить секретное соглашение Обамы о приеме беженцев из Австралии

    4:47  9 Января 2017
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    Трамп может отменить секретное соглашение Обамы о приеме беженцев из Австралии

    Вашингтон, 9 января. Член Палаты представителей Конгресса США Брайан Бэбин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп отменит соглашение с Австралией по беженцам.

    По его мнению, после прихода к власти 20 января, Трамп аннулирует американо-австралийское соглашение, в котором говорится, что США обязаны принять нелегальных беженцев из центров на островах Манус (Папуа - Новая Гвинея) и Науру.

    Бэбин подчеркнул, что уверен в том, что новый глава государства сделает все, что в его силах, чтобы немедленно остановить реализацию этого соглашения. Он отметил, что документ вообще не должен был подписываться.

    «Оно было заключено за спиной у Конгресса, при этом администрация Обамы отказалась предоставлять Конгрессу какую-либо информацию о его деталях», — уточнил Бэбин, добавив, что сделка, предусматривает переселение в Соединенные Штаты опасных беженцев, что категорически отвергается американским народом.

    Автор: Ирина Лошкарева
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    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    10:43  14 Июля 2017
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    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Арабская редакция телеканала RT (ранее Russia Today), RT Arabic, опубликовала видеорепортаж, на котором запечатлен эпизод ожесточенного боя подразделений сирийской правительственной армии (САА) с боевиками группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман». Бой происходит на территории занятого боевиками района Джобар в Восточной Гуте (провинция Дамаск).

    Примечательным в видео является факт оказания медицинской помощи раненым сирийским военнослужащим со стороны корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Кириллом Оттером, который по заданию редакции ведет съемки в этом районе.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    «Иди сюда, иди сюда, все будет нормально», - говорит Кирилл, поднимая простреленную ногу раненого солдата и накладывая на нее медицинский жгут, который позволит солдату сохранить кровь.

    - Йалла! – восклицает раненый.
    - Да-да, йалла-йалла. Все будет нормально, не волнуйся, браток, - отвечает Кирилл, наложив жгут на правую ногу солдата. Видно, что рядом перевязывает левую ногу солдата рану бинтом другой репортер, товарищ Кирилла и журналист ФАН Степан Яцко. Видно также, что другие бойцы САА не обучены оказывать медицинскую помощь раненым.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    На видео зафиксировано несколько раненых солдат, которых товарищи выносят с поля бои после оказания им первой помощи. За кадром сослуживцы просят немедленно прислать транспорт для перевозки раненых, однако им говорят, что боевая машина пехоты (БМП) завязла в пути и не сможет добраться до укрытия сирийской армии.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    В комментариях к видео на канале RT Arabic многие пользователи благодарят российских журналистов за своевременную помощь.

    Один из самых популярных комментариев: «Спасибо Российской Федерации и Сирийской арабской армии, союзникам ливанцам, спасибо всем сторонникам свободы. Бог даст, будет победа и военный салют каждому бойцу под лозунгом «Родина, честь, искренность!». Привет от алжирского сопротивления».

    «Впервые в жизни я увидел другую страну, которая встала против терроризма – Россию. Спасибо всем тем, кто борется с террористами», - пишет также один из пользователей.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Напомним, корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями кровопролитного боя в промышленном квартале Джобара, севернее улицы Анвар Камель в минувшую среду. Около тридцати республиканских гвардейцев при поддержке нескольких отделений национальных сил обороны Сирии попытались вытеснить противника из блока промышленных кварталов. Однако ошибочная информация о численности боевиков и расположении их огневых точек помешала развить наступление. Противник оказал мощное сопротивление, контратаковал и бойцы САА понесли потери.

    Однако после перегруппировки взвод гвардейцев САА, перейдя в глухую оборону, сумел в итоге отбросить противника на исходные позиции.

    Наступление правительственных сил на позиции группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» началось утром 11 июля в южных кварталах Джобара, примыкающих к объездной автостраде Аль-Мутахаллик аль-Жануби (Almotahalik Aljanobi).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дамаск #башар асад #джобар #фан #сирийская арабская армия #федеральное агентство новостей
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