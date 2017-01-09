СМИ считают, что Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию в 2017 году

Москва, 9 января. Минэнерго РФ намерено на 12 процентов сократить экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале наступившего 2017 года.

Эту информацию сообщает «КоммерсантЪ» — со ссылкой на некие свои источники, «знакомые с ситуацией». Эта мера, как утверждает издание, напрямую связана с недавним решением белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти.

Еще 28 декабря, по информации издания, Белоруссии были переданы документы, согласно которым, планируемый объем поставок нефти в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн вместо предполагаемых ранее 4,5 миллиона.

Как отмечает «КоммерсантЪ», на принятие такого решения повлиял так и не разрешившийся пока спор по сумме долга Минска по газу и его выплате.

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