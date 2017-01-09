Экс-премьер Украины заявил о возможности создания правительства в изгнании

Москва, 9 января. Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров заявил, что существует возможность создания украинского правительства в изгнании.

По его словам, «Комитет спасения Украины» может создать правительство в изгнании, но для этого должны сложиться условия на самой Украине.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине», — цитирует Азарова газета «Известия».

Он пояснил, что нужные условия появятся в то время, когда незаконно захватившая власть правящая верхушка, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти.