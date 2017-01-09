Австралия в огне: сильный природный пожар бушует около города Перт

Перт, 9 января. Окраины австралийского города Перт находятся под угрозой подступающего мощного природного пожара.

По словам представителя пожарной службы штата Западная Австралия, возгорание началось прошлым вечером. За ночь и утро пламя стремительно распространялось в сторону северо-восточных окраин крупнейшего города на западе Австралии.

Сообщается, что в настоящее время тушением пожара занимаются более 150 сотрудников пожарной охраны, однако сильный ветер и жара не дают им возможность справиться с огнем, передает ТАСС.

Добавим, что власти штата объявили об эвакуации района Аппер Свон.

Кроме того, был закрыто движение на участках автомобильных дорог в непосредственной близости от горящих зон.