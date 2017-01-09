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Донбасс: трое украинских силовиков пропали у линии разграничения
Украина

Донбасс: трое украинских силовиков пропали у линии разграничения

Сегодня 3:45
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Донбасс: трое украинских силовиков пропали у линии разграничения

Киев, 9 января. Официальный пресс-центр военной операции украинских силовиков сообщил, что трое военнослужащих пропали без вести у линии разграничения в Донбассе.

Сообщается, что военнослужащие одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения в Донбассе, не вернулись к месту расположения подразделения. Отмечается, что инцидент произошел 8 января текущего года.

Согласно информации пресс-службы, в настоящее время связь с пропавшими военнослужащими отсутствует, говорится в сообщении в Facebook. Специальные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что спецоперация властей Украины в Донбассе началась в апреле 2014 года.

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Ирина Лошкарева
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