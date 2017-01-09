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Плохая погода: SpaceX отложила запуск Falcon 9 на 14 января
Технологии

Плохая погода: SpaceX отложила запуск Falcon 9 на 14 января

Сегодня 4:00
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Плорхая погода: SpaceX отложила запуск Falcon 9 на 14 января

Вашингтон, 9 января. На сегодня, 9 января, планировался старт Falcon 9 компании SpaceX, в результате чего, как надеялся заказчик запуска, на орбиту могли быть выведены спутники Iridium NEXT.

Как сообщила ранее компания-заказчик в  Twitt,  планировалось, что запуск состоится в этот понедельник, «в 10:22 по времени Тихоокеанского побережья США (21:22 мск)». Однако уже стало известно, что запуск перенесен на 14 января  — из-за непогоды

К старту ракеты Falcon 9 приковано особое внимание,  поскольку предыдущая попытка запуска, состоявшаяся 1 сентября 2016 года, была неудачной: ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке.

Тогда в результате взрыва были утрачены и ракета,  и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.

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Алексей Громов
#spacex #falcon 9
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