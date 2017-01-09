Визит президента: глава Израиля впервые прибыл в Грузию с официальным визитом

Тбилиси, 9 января. Президент Израиля впервые прибыл в Грузию с официальным двухдневным визитом, в ходе которого намерен обсудить существующие возможности расширения сотрудничества двух стран.

Реувен Ривлин прибыл в Тбилиси с супругой по приглашению президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Предполагается, что стороны обсудят вопросы расширения взаимодействия Израиля и Грузии в экономике, торговле, туризме, культуре и безопасности.

По официальным данным, в настоящее время в Израиле проживают 60 тысяч грузинских евреев, переехавших в страну еще в 70-х годах прошлого века, а также уже после развала СССР.

В то же время, как отмечает ТАСС, в самой Грузии сейчас проживает около 4 тысяч евреев, родившихся в Грузии.

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