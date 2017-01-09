FAN-TV Лента новостей
Канал поставки героина из Средней Азии перекрыт в Приморье
Россия

Канал поставки героина из Средней Азии перекрыт в Приморье

Сегодня 3:36
141

Канал поставки героина из Средней Азии перекрыт в Приморье

Находка, 9 января. Подозреваемые в поставках героина из Средней Азии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Приморском крае.

Сообщается, что полицейские задержали двоих жителей Находки и семейную пару из поселка Екатериновка.

Отмечается, что при обыске по местам проживания подозреваемых были изъяты наркотики, весы для взвешивания наркотических средств, а также мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей, пишет Газета.ру.

Пресс-служба УВД по Приморскому краю уточнила, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Сегодня 0:13
103

Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо

Вчера 22:30
1074

Новости США: Трамп заставит американцев уважать РФ, ЦРУ раскрыло тайну взаимоотношений Путина и Клинтон

Вчера 20:05
1846

Сирия новости 8 января 2017 19.30: более 300 смертников ИГ подорвали себя в Мосуле, ВКС РФ зачищают окраины Пальмиры

Вчера 19:30
2453

Главные новости 8 января

Вчера 18:56
501
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп может отменить секретное соглашение Обамы о приеме беженцев из Австралии

4:47

СМИ считают, что Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию в 2017 году

4:32

Экс-премьер Украины заявил о возможности создания правительства в изгнании

4:25

Австралия в огне: сильный природный пожар бушует около города Перт

4:05

Плохая погода: SpaceX отложила запуск Falcon 9 на 14 января

4:00

Донбасс: трое украинских силовиков пропали у линии разграничения

3:45

Канал поставки героина из Средней Азии перекрыт в Приморье

3:36

Визит президента: глава Израиля впервые прибыл в Грузию с официальным визитом

3:30

Премьер Швеции заявил о поиске конструктивных контактов с Москвой

3:10

Китайский самолет впервые в истории приземлится на самой высокой точке Антарктиды

2:55

Ученые убедились в существовании невидимых черных дыр

2:53

Ученые выяснили, как влияет возраст на способность запоминать лица

2:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп может отменить секретное соглашение Обамы о приеме беженцев из Австралии
Читать
Закрыть