Канал поставки героина из Средней Азии перекрыт в Приморье

Находка, 9 января. Подозреваемые в поставках героина из Средней Азии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Приморском крае.

Сообщается, что полицейские задержали двоих жителей Находки и семейную пару из поселка Екатериновка.

Отмечается, что при обыске по местам проживания подозреваемых были изъяты наркотики, весы для взвешивания наркотических средств, а также мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей, пишет Газета.ру.

Пресс-служба УВД по Приморскому краю уточнила, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.