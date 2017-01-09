Премьер Швеции заявил о поиске конструктивных контактов с Москвой

Стокгольм, 9 января. Глава правительства Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм намерен укреплять сотрудничество с Россией.
«Мы хотим иметь конструктивные контакты с Россией, которые должны отличаться стабильностью», — сказал Левен.
По его словам, Швеция стремится к ослаблению напряженности в регионе Балтийского моря, поэтому стремится к укреплению сотрудничества не только с региональными и европейскими организациями, но и с Россией.
Министр пояснил, что, сохраняя критическую позицию по поводу важных вопросов, Швеция стремится к ослаблению напряженности с восточным соседом.
Кроме того, он добавил, что Швеции необходимо поощрять контакты между шведским и российским народами.