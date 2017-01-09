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Ученые обнаружили на Плутоне загадочную ледяную башню
Общество

Ученые обнаружили на Плутоне загадочную ледяную башню

Сегодня 2:44
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Ученые обнаружили на Плутоне загадочную ледяную башню

Вашингтон, 9 января. Специалисты NASA выявили необычную ледяную башню на поверхности Плутона. Загадочный объект получил название Peitentes.

Снимок башни удалось получить при помощи аппарата New Horizons. Сотрудники американского аэрокосмического агентства уточнили, что в составе башни есть различные породы.

Согласно наиболее вероятной версии, она образовалась в результате регулярных осадков. На Плутоне они преимущественно состоят из фторида калия.

Специалисты отметили, что в процессе кристаллизации осадков вода не принимает участия.

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Австралия в огне: сильный природный пожар бушует около города Перт
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