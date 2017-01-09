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Ученые убедились в существовании невидимых черных дыр
Общество

Ученые убедились в существовании невидимых черных дыр

Сегодня 2:53
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Ученые убедились в существовании невидимых черных дыр

Вашингтон, 9 января.  NASA смогло помочь астрономам, изучающим внегалактические звездные миры, убедиться в том, что в центре двух галактик, расположенных «по соседству» с Млечным Путем, все-таки существуют огромные, так называемые «черные дыры».   

Сообщив о своем открытии, сделанному благодаря предварительным расчетам и прогнозам и при решающей помощи спектроскопического телескопа NASA, учены поспешили успокоить землян: человечеству эти гигантские «черные дыры» не угрожают.

Важность изучения этих далеких от Земли «черных дыр» объясняется, прежде всего, значимостью этих исследований для развития  научных знаний по физике.

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Алексей Громов
#nasa #черные дыры
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