Вашингтон, 9 января. NASA смогло помочь астрономам, изучающим внегалактические звездные миры, убедиться в том, что в центре двух галактик, расположенных «по соседству» с Млечным Путем, все-таки существуют огромные, так называемые «черные дыры».

Сообщив о своем открытии, сделанному благодаря предварительным расчетам и прогнозам и при решающей помощи спектроскопического телескопа NASA, учены поспешили успокоить землян: человечеству эти гигантские «черные дыры» не угрожают.

Важность изучения этих далеких от Земли «черных дыр» объясняется, прежде всего, значимостью этих исследований для развития научных знаний по физике.

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