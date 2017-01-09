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Исследователи рассказали о влиянии полнолуния на детский сон
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    Исследователи рассказали о влиянии полнолуния на детский сон

    2:29  9 Января 2017
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    Исследователи рассказали о влиянии полнолуния на детский сон

    Оттава, 9 января. Специалисты из Канады установили, что полнолуние оказывает влияние на здоровье детей. В частности, на их сон. К такому выводу ученые пришли после серии экспериментов.

    Оказалось, что при наступлении полнолуния дети и подростки спят хуже, чем в обычное время. Ухудшение качества сна негативно влияет на здоровье в целом.

    Наиболее заметные проблемы с засыпанием испытывали дети в возрасте до 11 лет. Их сон также был тревожным, - отметили ученые.

    А вот взрослые не подвержены такому заметному влиянию полнолуния, — отметили канадские ученые.

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    Автор: Сергей Свазовкий
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