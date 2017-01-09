Исследователи рассказали о влиянии полнолуния на детский сон

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Оттава, 9 января. Специалисты из Канады установили, что полнолуние оказывает влияние на здоровье детей. В частности, на их сон. К такому выводу ученые пришли после серии экспериментов.

Оказалось, что при наступлении полнолуния дети и подростки спят хуже, чем в обычное время. Ухудшение качества сна негативно влияет на здоровье в целом.

Наиболее заметные проблемы с засыпанием испытывали дети в возрасте до 11 лет. Их сон также был тревожным, - отметили ученые.

А вот взрослые не подвержены такому заметному влиянию полнолуния, — отметили канадские ученые.

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