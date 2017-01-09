Ученые выяснили, как влияет возраст на способность запоминать лица

Стэнфорд, 9 января. Специалисты из Стэндфордского университета в США заявили, что люди лучше запоминают лица с возрастом из-за развития особого отдела головного мозга.

Учеными было проведено исследование, показавшее, что с возрастом у человека происходит развитие отдела головного мозга, отвечающего за узнавание предметов.

Эксперты изучили так называемый синаптический прунинг, являющийся процессом уменьшения количества синапсов для увеличения эффективности нейронной сети, происходящий в первые годы жизни человека.

Изученные снимки мозга детей и взрослых показали, что область, отвечающая за распознавание лиц, с возрастом увеличивается в размере.

В ней не становится больше нейронов, но возрастает число структур, соединяющих и поддерживающих нейроны. В связи с этим пожилые люди запоминают лица людей лучше, чем их имена.