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Сын экс-президента Польши найден мертвым в Гданьске
Общество

Сын экс-президента Польши найден мертвым в Гданьске

Сегодня 2:37
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Сын экс-президента Польши Валенсы найден мертвым в Гданьске

Варшава, 9 января. Пшемыслав Валенса, сын  экс-президента Польши Леха Валенсы, обнаружен мертвым в польском городе Гданьск, в собственной квартире.

О трагедии в семье бывшего президента Польши сообщила, как передает РИА Новости, радиостанция RMF. Сообщается также, что тело Пшемыслава Валенсы, которому было 43 года, обнаружил сын, он же и вызвал скорую медицинскую помощь.

По первичным данным, эксперты-криминалисты не рассматривают версию насильственной смерти. Тем не менее, прокурор и полиция  уже приступили к необходимым процессуальным действиям.

Известно, что всего в семье Леха Валенсы родилось восемь детей, Пшемыслав  был одним из четырех сыновей.  

 

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Алексей Громов
#польша #пшемыслав валенса #лех валенса
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