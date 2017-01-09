Сын экс-президента Польши найден мертвым в Гданьске

Варшава, 9 января. Пшемыслав Валенса, сын экс-президента Польши Леха Валенсы, обнаружен мертвым в польском городе Гданьск, в собственной квартире.

О трагедии в семье бывшего президента Польши сообщила, как передает РИА Новости, радиостанция RMF. Сообщается также, что тело Пшемыслава Валенсы, которому было 43 года, обнаружил сын, он же и вызвал скорую медицинскую помощь.

По первичным данным, эксперты-криминалисты не рассматривают версию насильственной смерти. Тем не менее, прокурор и полиция уже приступили к необходимым процессуальным действиям.

Известно, что всего в семье Леха Валенсы родилось восемь детей, Пшемыслав был одним из четырех сыновей.

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