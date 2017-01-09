Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня, проигнорировав Китай

Вашингтон, 9 января. Губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз провели встречу с лидером тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом сообщил Reuters.
По информации агентства, встреча прошла в Хьюстоне. Reuters отмечает, что факт подобной встречи может вызвать негативную реакцию Китая.
В КНР считают весьма нежелательными встречи представителей Соединенных Штатов с главой Тайваня.
Комментируя это обстоятельство, Тед Круз заявил о самостоятельности США при выборе гостей. Он назвал Тайвань союзником, которого американцы должны защищать в силу закона.