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Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня, проигнорировав Китай
Политика

Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня, проигнорировав Китай

Сегодня 2:12
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Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня, проигнорировав Китай

Вашингтон, 9 января. Губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз провели встречу с лидером тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом сообщил Reuters.

По информации агентства, встреча прошла в Хьюстоне. Reuters отмечает, что факт подобной встречи может вызвать негативную реакцию Китая.

В КНР считают весьма нежелательными встречи представителей Соединенных Штатов с главой Тайваня.

Комментируя это обстоятельство, Тед  Круз заявил о самостоятельности США при выборе гостей. Он назвал Тайвань союзником, которого американцы должны защищать в силу закона.

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Сергей Свазовский
#тед круз #грег эббот
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