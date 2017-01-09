Дальний Восток получит около 500 новых предприятий до 2020 года

Москва, 9 января. Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка заявил, что до 2020 года на Дальнем Востоке будет открыто до 500 новых предприятий.

Галушка сообщил, что первые 24 новых предприятия уже открылись на Дальнем Востоке в 2016 году. В текущем году в регионе появятся еще 75 новых предприятий, в 2018 году — 118, в 2019-м — 280.

По его словам, менее, чем за год в регион было привлечено 1,3 триллиона рублей инвестиций благодаря ТОРам, свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока и поддержке инвестиционных проектов.

«За этим стоят 470 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тысяч новых рабочих мест», — цитирует министра газета «Известия».

Данная программа будет реализовываться постепенно до 2025 года. Кроме того, в 2014-2016 годах из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов было выделено 56 млрд рублей.