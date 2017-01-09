Режимные объекты Минобороны РФ защитят фонари-охранники

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Москва, 9 января. Министерство обороны Российской Федерации получит в распоряжение охранные системы, способные защитить военные городки, аэродромы и штабы от диверсантов и разведчиков противника.

Система получила название «Редан-125». Она была разработана Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники.

«Редан-125» состоит из модулей. По виду, как сообщают «Известия», они напоминают уличные фонари. Устройства связаны между собой электромагнитным поле, которое засекает всех приближающихся к объекту лиц.

Информация о нарушителе выводится на планшетный компьютер. В частности, оператор системы сможет увидеть очертания злоумышленника, оружие, которым он владеет, а также вектор его движения.

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