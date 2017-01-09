Самолет с игроками НХЛ совершил экстренную посадку в США

Сент-Луис, 9 января. Самолет Boeing 737, на борту которого находились игроки и персонал клуба НХЛ «Даллас Старз», совершил экстренную посадку через пять минут после взлета из аэропорта Сент-Луиса в американском штате Иллинойс.

На борту воздушного судна находилось 50 пассажиров, включая игроков и персонал клуба НХЛ «Даллас Старз».

Сообщается, что причиной вынужденной посадки стало задымление, замеченное в кабине пилотов.

По словам начальника пожарной охраны аэропорта, причиной появления дыма могла стать неисправность электрики. При этом он добавил, что возгорания не произошло.

Добавим, что к данному моменту хоккеисты уже вылетели на запасном самолете в Лос-Анджелес, где они станут участниками матча против «Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.