Количество смертников в Ираке сократилось в два раза

Багдад, 9 января. В Ираке на 50% сократилось количество террористов-смертников, прибывающих в страну из Сирии. Наблюдением поделился военный представитель ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (входит в состав армии Ирака) Карим ан-Нури.

Об уменьшении количества смертников говорит снижения количества террористических актов. По мнению Карима ан-Нури, главной причиной положительной тенденции стало перекрытие границы Турции и Сирии.

Тем не менее, представитель ополчения полагает, что решить проблему в полной мере едва ли удастся, — передают «Известия».

Выберите главное событие 2016 года!