Лед тронулся: с четырех российских скелетонистов сняли дисквалификацию

Москва, 9 января. Четверо российских скелетонистов были освобождены от санкций, ранее введенных в отношении них из-за подозрений в употреблении допинга.

Сообщается, что Международная федерации бобслея и скелетона сняла дисквалификацию с четырех российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицына и Марии Орловой.

Стоит отметить, что несмотря на то, что дисквалификация продлилась всего несколько дней, российские спортсмены уже пропустили один из этапов Кубка мира.

Добавим, что федерация уточнила, что снятие временной дисквалификации произошло из-за того, что против спортсменов не хватает доказательств.

В связи с этим продолжается расследование фактов, изложенных во второй части доклада Ричарда Макларена.