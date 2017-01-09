Иностранцы скупают российские рубли

Москва, 9 января. Российский рубль укрепился на валютном рынке, достигнув двухлетнего максимума. Американский доллар стоит менее 60 рублей.

По мнению экспертов, российскую валюту может ожидать дальнейший рост до отметки 57–55 рублей за доллар США. Эту тенденцию специалисты связывают со стабилизацией национальной экономики и возрастающим интересом инвесторов.

На Московской бирже 6 января торги были закрыты на уровне 59,6 рубля за доллар США. Отмечается, что отечественные игроки не проявляют активность в эти дни. Иными словами, спрос на российскую валюту практически полностью сформирован иностранцами.

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