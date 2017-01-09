FAN-TV Лента новостей
Увеличилось число пострадавших во время пожара в Одинцово
Происшествия

Увеличилось число пострадавших во время пожара в Одинцово

Сегодня 1:16
78

Увеличилось число пострадавших во время пожара в Одинцово

Одинцово, 9 января. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил, что число пострадавших в результате пожара в Одинцово возросло до 11 человек.

По его словам, согласно уточненной информации, в результате возгорания в квартире пятиэтажного дома пострадали одиннадцать человек, в том числе шестеро детей.

«В результате пожара пострадали шесть детей и пять взрослых», — сообщил представитель экстренной службы.

Отметим, что ранее сообщалось о шести пострадавших, госпитализированных по подозрению в отравлении угарным газом.

Напомним, что возгорание в квартире пятиэтажного дома в Одинцово произошло в воскресенье вечером. Пожарным удалось справиться с огнем к 00.08.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Сегодня 0:13
80

Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо

Вчера 22:30
917

Новости США: Трамп заставит американцев уважать РФ, ЦРУ раскрыло тайну взаимоотношений Путина и Клинтон

Вчера 20:05
1687

Сирия новости 8 января 2017 19.30: более 300 смертников ИГ подорвали себя в Мосуле, ВКС РФ зачищают окраины Пальмиры

Вчера 19:30
2274

Главные новости 8 января

Вчера 18:56
485
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Самолет с игроками НХЛ совершил экстренную посадку в США

1:59

Режимные объекты Минобороны РФ защитят фонари-охранники

1:55

Лед тронулся: с четырех российских скелетонистов сняли дисквалификацию

1:47

Трамп примет решение о наказании России в связи с кибервзломами после инаугурации — СМИ  

1:40

Количество смертников в Ираке сократилось в два раза

1:36

Увеличилось число пострадавших во время пожара в Одинцово

1:16

Иностранцы скупают российские рубли

1:15

Минздрав хочет навсегда запретить продажу табака родившимся в 2015 году и позже

0:55

Ученые: в окрестностях Млечного пути обнаружены сверхгигантские черные дыры

0:54

Израильский дипломат, назвавший Джоннсона идиотом, будет уволен

0:36

Грэм и Маккейн хотят, чтобы Трамп заставил Россию заплатить за «кибератаки»

0:17

Годовалая девочка погибла в Москве от упавшего телевизора

0:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Самолет с игроками НХЛ совершил экстренную посадку в США
Читать
Закрыть