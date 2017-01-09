Увеличилось число пострадавших во время пожара в Одинцово

Одинцово, 9 января. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил, что число пострадавших в результате пожара в Одинцово возросло до 11 человек.

По его словам, согласно уточненной информации, в результате возгорания в квартире пятиэтажного дома пострадали одиннадцать человек, в том числе шестеро детей.

«В результате пожара пострадали шесть детей и пять взрослых», — сообщил представитель экстренной службы.

Отметим, что ранее сообщалось о шести пострадавших, госпитализированных по подозрению в отравлении угарным газом.

Напомним, что возгорание в квартире пятиэтажного дома в Одинцово произошло в воскресенье вечером. Пожарным удалось справиться с огнем к 00.08.