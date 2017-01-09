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Трамп примет решение о наказании России в связи с кибервзломами после инаугурации — СМИ  
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Трамп примет решение о наказании России в связи с кибервзломами после инаугурации — СМИ  

Сегодня 1:40
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Трамп примет решение о наказании России в связи с кибервзломами после инаугурации — СМИ  

Вашингтон, 9 января. После своей инаугурации президент Трамп решит, принимать или не принимать какие-либо антироссийские санкции в связи с приписываемыми РФ «кибератаками».

Как следует из фрагмента интервью Келлиэн Конуэй, советника Дональда Трампа, вышедшего в эфир телеканала NBC не в режиме «прямого эфира», Трамп после официального вступления в должность и консультаций с разведывательными службами страны, примет решение о мерах против России.

Ранее РИА Новости сообщали, что Дональд Трамп уже сокрушался в своем Twitter-аккаунте: «Нечестные СМИ «обрезали» 9 из 10 минут. Ужасно!». 

 

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Алексей Громов
#сша #трамп #рф #конуэй
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