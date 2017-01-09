Минздрав хочет навсегда запретить продажу табака родившимся в 2015 году и позже

Москва, 9 января. Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает навсегда запретить продажу табака лицам, которые родились в 2015 году и позже. Столь радикальная инициатива содержится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».

Если предложение будет одобрено, запрет начнет действовать с 2033 года. Среди основных задач концепции сокращение употребления табака до 25%.

Кроме того, в министерстве надеются на стабильное снижение количества потребителей табака к 2025 году и в более отдаленной перспективе.

Документ отправлен для рассмотрения другими профильными министерствами, — передают «Известия».

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