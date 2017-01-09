Ученые: в окрестностях Млечного пути обнаружены сверхгигантские черные дыры

Вашингтон, 9 января. Гигантские черные дыры в окрестностях Млечного Пути обнаружены исследователям из Университета Центра Дарем с помощью спектроскопического телескопа NASA.

Как сообщили ученые, им удалось подтвердить существование гигантских черных дыр вблизи Млечного Пути — в центре двух соседних галактик NGC 1448 и IC 3639. Спектроскопический телескоп NASA дал возможность ученым, изучающим другие галактики, «разглядеть» черные дыры, которые раньше нельзя было обнаружить из-за большого количества газа и пыли вокруг них. СМИ называют автором исследования астронома Али Аннуара, и, ссылаясь на ученых, утверждают, что черные дыры не угрожают человечеству. Как отмечается, ближайшая к Земля черная дыра имеет название «Стрелец А» и находится на расстоянии в 26 тысяч световых лет.

Выберите главное событие 2016 года!