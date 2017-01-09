Израильский дипломат, назвавший Джоннсона идиотом, будет уволен

Тель-Авив, 9 января. Израильский дипломат Шаи Масот лишится своего поста из-за нелицеприятного высказывания о главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне.

Масот назвал министра иностранных дел Великобритании идиотом в неформальной беседе, состоявшейся еще в октябре 2016 года.

Одним из участников той встречи был журналист, записавший разговор на скрытую камеру.

Посол Израиля в Соединенном Королевстве принес извинения за высказывания коллеги. Он добавил, что провинившегося сотрудника ожидает увольнение.

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