Израильский дипломат, назвавший Джоннсона идиотом, будет уволен

Тель-Авив, 9 января. Израильский дипломат Шаи Масот лишится своего поста из-за нелицеприятного высказывания о главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне.
Масот назвал министра иностранных дел Великобритании идиотом в неформальной беседе, состоявшейся еще в октябре 2016 года.
Одним из участников той встречи был журналист, записавший разговор на скрытую камеру.
Посол Израиля в Соединенном Королевстве принес извинения за высказывания коллеги. Он добавил, что провинившегося сотрудника ожидает увольнение.