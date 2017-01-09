Грэм и Маккейн хотят, чтобы Трамп заставил Россию заплатить за «кибератаки»

Вашингтон, 9 января. Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм потребовали от будущего президента США Дональда Трампа принять жесткие меры в отношении России в связи с «хакерскими атаками», якобы имевшими место во время выборов президента США. Совместное заявление республиканцы сделали на канале NBC.

Грэм раскритиковал однопартийцев, не признающих вмешательство России в ход избирательного процесса в США. Он назвал их «не республиканцами» и «не патриотами». Грэм заявил, что если Трамп останется при своем мнении в отношении России, его позиция будет противоречить мнению конгресса.

В свою очередь, Маккейн призвал усилить ограничительные меры в отношении РФ.

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