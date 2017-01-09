Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

В российской столице началось восстание машин! Огромная летающая тарелка вблизи станции метро «Текстильщики» вызывает у жителей Москвы неподдельный интерес. О том, что представляет собой новый Музей восстания машин, смотрите видеорепортаж ФАН-ТВ.

Корреспондент ФАН-ТВ решил узнать у москвичей, как они реагируют на летающую тарелку. «Конечно, страшно!» – говорит мужчина. «А я нормально отношусь к инопланетянам!» – смеется женщина…

«Звездные войны», «Хищники», «Чужой», «Терминатор», лаборатория Тони Старка, трансформеры, мифические животные, герои фильмов ужасов и даже русских сказок… Неопознанный летающий объект полон жителей фантастических миров – героев культовых фэнтези. В 15-ти тематических залах общей площадью свыше 2000 кв. метров развернулся настоящий футуристический мир. Здесь находится Музей восстания машин. В нем каждый попадает в совершенно другую реальность, в которой миром правит не человек, а механизмы и искусственный разум. Горожане спешат сюда всей семьей, чтобы с головой окунуться в мир нашумевших голливудских блокбастеров и любимых комиксов.

Репортер ФАН-ТВ подходит к ведущему одного из мастер-классов.

– Юрий, вы тот человек, который может взять и воплотить в реальность мечту ребенка, сделать собственный меч Джедая?

– Мы стараемся, да, но основную часть работы делают наши дети. Ведь это их мечи.

– Как его сделать? Расскажите.

– Мы уже начали. Мы отрезали ленту и взяли основание. Сейчас мы будем заклеивать вместе с Вовой.

В музее представлен один из летательных аппаратов саги «Звездные войны» – знаменитый мотобайк. Он весит почти полтонны и сделан из самых разных деталей: шестеренки с автоматической коробки передач, автомобильных дверей и частей кузова. Таким образом, изживший себя автомобиль, который валялся когда-то на свалке, благодаря стараниям мастеров превратился в арт-объект и стал частью восстания машин.

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По залам музея прогуливается Дарт Вейдер. И, конечно же, дети не оставляют его в одиночестве. С самым популярным кинозлодеем решил пообщаться корреспондент ФАН-ТВ.

– Уважаемый Дарт Вейдер, что вы пожелаете в 2017 году нашей планете, нашему миру?

– Чтобы меньше войн было, чтобы люди относились друг к другу намного лучше, были доброжелательнее, чтобы зарплаты у всех хорошие были. Чтобы люди, главное, были добрыми. Самое главное – отношение друг к другу!

Генеральный директор Музея восстания машин Андрей Синельников рассказал ФАН-ТВ о том, как появилась идея создания такого проекта в Москве – по аналогии со схожим музеем в Петербурге: «Мы просто занимались изготовлением механических изделий на заказ: это перила, лестницы. И в какой-то момент наша группа творческих мастеров, кузнецов решила сделать – ради, наверное, развлечения – экспонат из запчастей, которые просто валялись у нас во дворе. Первым арт-объектом был мотобайк, он стал достаточно популярным, его стали заказывать на выставки, различные мероприятия, и, конечно, нам пришлось делать всевозможные новые арт-объекты как для магазина, так и для участия в выставках. Люди сами нас подтолкнули к созданию музея, потому что, если раньше нас спрашивали: «Приедьте» или «Сколько это стоит?», то в какой-то момент это изменилось на вопрос: «А сколько стоит прийти посмотреть?» и «Куда прийти?». В Петербурге действует музей с 2012 года по сегодняшний день. Московский проект в три раза больше по площади, в три раза больше по количеству экспонатов, он значительно интереснее по организации зон».

Таких уникальных экспонатов в музее почти 140, мастера трудились над ними месяцами. Трудно представить, какая это кропотливая работа – из тысяч деталей собрать такого монстра! По словам организаторов, на создание всех арт-объектов ушло свыше 50-ти тонн железа.

«Хищники и Чужие – очень интересно сделано, похоже. Главное, что из настоящих запчастей собрано, очень красиво», – делится впечатлениями взрослый посетитель Денис. У девочки по имени Тоня свой собственный взгляд на музей: «Мне здесь понравились миньоны! И еще очень прикольный зал, где хищники всякие! Вообще, там очень прикольно, такие подушки лежат, очень мне нравится тут!

Илья и Евгений Лавровы – сотрудники Музея восстания машин. Они рассказывают:

– Это костюм Хищника. Мой папа изготавливает, а я ношу – работаю.

– Из чего сделан такой костюм?

– Пластик и латекс. Снизу надевается термобелье, и человек ходит.

– Сколько времени уходит на то, чтобы сделать такой костюм?

– В среднем, месяц-два. Мне нравится изготавливать такие костюмы для шоу, для квестов. Люди спрашивают – пользуется спросом, мы делаем.

У маленькой посетительницы Лены желание очень простое и понятное: «Я хочу такой костюм носить и в этом мире жить!»

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