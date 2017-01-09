Годовалая девочка погибла в Москве от упавшего телевизора

Москва, 8 января. Трагедия произошла в московской квартире вечером, в воскресенье, после того, как на младенца упал телевизор.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, от полученных травм девочка скончалась. Прибывшим по срочному вызову медикам спаси ребенка не удалось .

Как уточняется в официальном комментарии, в настоящее время проводятся проверочные действия, «направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». Уже известно. что по результатам проверки может быть принято процессуальное решение.

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