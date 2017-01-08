Теракт в Иерусалиме: установлена личность исполнителя

Иерусалим, 8 января. Личность террориста, совершившего наезд на группу военнослужащих в Иерусалиме, установлена. Преступником оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар. Об этом сообщил сотрудник израильской полиции в социальной сети Twitter.

Теракт в Иерусалиме был совершен в воскресенье, 8 января. Злоумышленник наехал на грузовике на группу военнослужащих.

В результате погибли четыре человека, а еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Военные уничтожили преступника.

Происшествие квалифицировано израильскими властями как террористический акт.

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