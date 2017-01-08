Джонсон прилетел в США для переговоров с ближайшим окружением Трампа

Вашингтон, 8 января. Борис Джонсон, глава МИД Британии, прилетел в США для встречи и переговоров с ближайшим окружением Трампа.

Известно, что это будет короткий визит, и его участниками, как уточняет Газета.ру, будут ближайшие помощники и советники избранного президента США Дональда Трампа. В официальноь сообщении МИД Британии скупо отмечается, что переговоры сторон будут посвящены отношениям Британии и США, а также ряду «других вопросов внешней политики».

Напомним, в ноябре 2016 года, сразу после того, как стали известны итоги выборов в США, Джонсон не принял участия во встрече глав МИД стран Евросоюза, посвященной победе Трампа.

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