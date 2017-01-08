Москва, 8 января. Эксперт автомобильного рынка Сергей Асланян выразил мнение, что автомобили в России существенно вырастут в цене, а их количество сократится.

Асланян связывает будущее подорожание с внедрением системы экстренного реагирования «ГЛОНАСС».

Законодатели предлагают освободить рынок от некачественных автомобилей. Однако некоторые бренды, такие как Bentley, могут прекратить поставки. Переоборудование автомобилей премиум-класса ради нескольких продаж может оказаться для них невыгодным, — полагает эксперт.

С аналогичной проблемой могут столкнуться и желающие приобрести раритетный автомобиль, — заключил Асланян.

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