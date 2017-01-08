Пентагон пообещал сбить баллистическую ракету КНДР, если от нее будет исходить угроза

Вашингтон, 8 января. Эштон Картер, остающийся до вступления в должность президента США Дональда Трампа главой Пентагона, заявил, что Вашингтон готов сбить ракеты, запущенные с территории Северной Кореи.

Глава оборонного ведомства США назвал программу КНДР по созданию ядерного оружия серьезной угрозой, и подтвердил. что если Пхеньян запустит баллистическую ракету, которая будет представлять угрозу либо США, либо ее союзникам, то ракету будут сбивать.

Эштон Картер заявил об этом в интервью телекомпании NBC, отвечая на прямой вопрос, готовы ли США сбить баллистическую ракету КНДР. Правда, далее Картер пояснил: «Мы бы сбили их только в случае, если бы имела место угроза».

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