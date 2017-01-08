Президент Сирии признал: в Дамаске считают, что освобождение Алеппо открыло путь к победе

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Дамаск, 8 января. Башар Асад, президент САР, убежден, что освобождение Алеппо — это решающий этап в войне, в которой для правительства Сирии нет другого пути, кроме победы.

Башар Асад, как сообщает ТАСС, в интервью французской радиостанции RTL заявил, что теперь, после освобождения Алеппо, «мы на пути к победе», которая будет достигнута, когда все террористы будут уничтожены.

Глава САР подчеркнул также, что главное в освобождении Алеппо — это освобождение мирных жителей, которые страдали в подконтрольных боевикам кварталах города.

Президент Сирии заявил, что в сирийской армии высоко оценивают роль ВКС РФ в недавних победах, сообщает НСН.

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