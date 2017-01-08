Параллельная реальность: Пентагон назвал вклад России в борьбу с ИГ «нулевым»

Вашингтон, 8 января. Глава Пентагона Эштон Картер назвал «нулевым» вклад России в борьбу с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство». Об этом он заявил в интервью для NBC.

Эштон утверждает, якобы Россия обещала бороться с ИГИЛ, однако не сдержала свое слово. По его мнению, Российская Федерация ничего не сделала для урегулирования в САР.

Глава американского оборонного ведомства также обвинил Россию в осложнении процесса урегулирования в Сирии.

Ранее Барак Обама отказался признавать, что недооценил Владимира Путина.

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