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Обама: Иногда разведслужбы США дают сырые данные
Политика

Обама: Иногда разведслужбы США дают сырые данные

Сегодня 22:28
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Обама: Иногда разведслужбы США дают сырые данные

Вашингтон, 8 января. Президент США Барак Обама признался, что американская разведка порой предоставляет непроверенную информацию. Об этом действующий президент Соединенных Штатов рассказал в беседе с Дональдом Трампом, который 20 января сменит его на посту президента.

Обама также поделился другими вопросами, которые он обсуждал с Трампом. По мнению американского президента, в некоторых ситуациях можно принять решение, лишь располагая «самыми точными» данными.

Глава Белого дома положительно отозвался о своих беседах с Дональдом Трампом, отметив готовность собеседника выслушивать предложения.

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Cергей свазовский
#барак обама #дональд трамп
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