Сирия: французский депутат убедился в радости освобожденного Алеппо и признал ключевую роль РФ в САР

8 Января 2017 22:39 32

Париж, 8 января. Тьерри Мариани, депутат Национального собрания Франции, заявил «Аль-Маядин», что без России уже невозможно осуществить политическое урегулирование в САР.

Как считает депутат, входивший в группу парламентариев, побывавших в первые дни 2017 года в Сирии, помощь России сирийской армии была столь существенной, что это позволило изменить ситуацию на фронтах и проложить путь к переговорам. Тьерри Мариани признал, сообщает ТАСС, что «правительство в Дамаске выражает мнение большинства народа и управляет значительной частью страны».

По словам французского парламентария, значительную роль в таком признание сыграло посещение Алеппо: «Во время посещения Алеппо мы убедились, что люди рады тому, что сирийская армия освободила их город», — указал он.

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