Израильский дипломат назвал идиотом главу МИД Великобритании

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Тель-Авив, 8 января. Израильский дипломат Шаи Масот в беседе с чиновницей из Великобритании назвал идиотом министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Об инциденте, зафиксированном на скрытую камеру, сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, беседа проходила в октябре 2016 года. Встреча не носила формальный характер. Масот назвал Джонсона идиотом. Он добавил, что должность главы МИД позволяет ему «не нести никаких обязанностей».

Кроме того, израильский дипломат поделился своим желанием «избавиться» от заместителя главы МИД Алана Дункана, критично отзывавшегося об Израиле.

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