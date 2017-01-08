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Гонщицу Багдасарян опять не задержали: ей вдруг стало плохо, и она уехала на скорой
Общество

Гонщицу Багдасарян опять не задержали: ей вдруг стало плохо, и она уехала на скорой

Сегодня 21:56
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Гонщицу Багдасарян опять не задержали: ей вдруг стало плохо, и она уехала на скорой

Москва, 8 января. Во время задержания гонщицы Мары Багдасарян, известной по многочисленным нарушениям ПДД, девушке стало плохо.

Правоохранители были вынуждены вызвать ей скорую помощь. Медики оперативно отвезли Багдасарян в больницу.

Мара Багдсарян была задержана за очередное нарушение правил дорожного движения весной 2016 года. При проверке документов выяснилось, что за девушкой числится более 50 неоплаченных штрафов.

Представительница «золотой молодежи» получила десять суток административного ареста. Кроме того, ей бы присужден крупный штраф.

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Сергей Свазовский
#мара багдасарян
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