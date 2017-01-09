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Дамаск готов обсудить на встрече по Сирии в Астане конституционный референдум
Весь мир

Дамаск готов обсудить на встрече по Сирии в Астане конституционный референдум

Сегодня 10:21
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Дамаск готов обсудить на встрече по Сирии в Астане конституционный референдум

Дамаск, 9 января. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сообщил о своей готовности обсудить на переговорах в Астане вопрос о проведении конституционного референдума.

На встрече с французской парламентской делегацией в Дамаске президент Сирии Башар Асад заявил, что если участники переговоров в Астане выразят свою готовность обсудить проведение референдума, то он готов поддержать это решение. Глава САР особо отметил, что конституция не может принадлежать оппозиции, правительству или президенту, она принадлежит только сирийскому народу и референдум проводится именно для изъявления его воли. Переговоры по сирийскому вопросу пройдут в столице Казахстана при поддержке России и Турции.

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Алексей Громов
#башар асад
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