Гордость за товарища: Легков назвал Устюгова «русским богатырем»

Москва, 8 января. Александр Легков, чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, восхищен успехом лыжника Сергея Устюгова, и считает его настоящим русским богатырем.

Легков, комментируя ТАСС золотую медаль Устюгова в престижной многодневке «Тур де Ски», не скрывал своего уважения, восторга и благодарности за эту победу: «Он не раз говорил, что борется за нас, это очень приятно слышать, придает много сил».

Легков уверен, что у всех российских лыжников все еще впереди, и все они еще покажут свою силу.

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