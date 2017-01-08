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Обама рассказал, какое решение далось ему с самым большим трудом
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Обама рассказал, какое решение далось ему с самым большим трудом

Сегодня 21:46
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Обама рассказал, какое решение далось ему с самым большим трудом

Вашингтон, 8 января. Президент США Барак Обама сообщил, что самым трудным президентским решением для него стала отправка американских солдат в Афганистан.

«Самым трудным решением» Барак Обама назвал отправку дополнительного контингента из 30 тысяч человек в Афганистан в конце 2009 года. При этом, отметил Обама, он является одним из тех, кто хотел покончить с обилием американских военнослужащих в других странах мира. Президент США особо подчеркнул, что военная кампания США в Ираке была ошибкой. Сейчас, считает Барак Обама, отказ от крупномасштабного применения наземных сил приведет к тому, что Соединенные Штаты не будут рассматриваться местным населением, как оккупанты.  

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Алексей Громов
#барак обама
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