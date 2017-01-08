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Морозы не отменили начало занятий в московских школах с 9 января
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    Морозы не отменили начало занятий в московских школах с 9 января

    21:36  8 Января 2017
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    Морозы не отменили начало занятий в московских школах с 9 января

    Москва, 8 января. Родители учеников начальной школы могут сами решать, отправлять ли детей завтра в школу, но учителя в московских школах будут ждать всех учащихся, несмотря на морозы.

    9 января 2017 года все образовательные учреждения Москвы начнут работу в обычном режиме, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальную информацию департамента образования правительства Москвы.

    В тоже время, школьные прогулки на свежем воздухе для учащихся всех классов будут отменены,  а тем, кто останется дома из-за морозов, с учителями все-таки пообщаются — дистанционно: как сообщается, школы организуют консультации в дистанционном режиме. 

     

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #департамент образования правительства москвы
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