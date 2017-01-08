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Новый конкурент Ле Пен: бывший банкир хочет стать президентом Франции
Весь мир

Новый конкурент Ле Пен: бывший банкир хочет стать президентом Франции

Сегодня 21:27
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Новый конкурент Ле Пен: бывший банкир хочет стать президентом Франции

Париж, 8 января. Бывший банкир Оливье Режис, который является основателем движения «Любить Францию», выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Режис собрал 597 подписей выборщиков из 500 необходимых для того, чтобы попасть в список кандидатов. Бывшему банкиру оказывают поддержку мэры французских городов и выборные чиновники. До начала 200-х Режис работал в банке, а затем перешел на службу в муниципалитет. Претендент на президентский пост владеет частным лицеем в Париже и консалтинговой фирмой. Режис основал движение «Любить Францию» для борьбы с экстремизмом, фатализмом и популизмом. Два тура выборов президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая, сообщают Известия.

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Алексей Громов
#ле пен #оливье режис
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